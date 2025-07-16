В Ставропольском крае ввод жилья вырос почти на 55% в 2025 году

В январе-июне 2025 года застройщики Ставропольского края ввели в эксплуатацию 435 тыс. кв. м многоквартирных домов, что на 54,7%, или на 153,9 тыс. кв. м больше, чем в аналогичный период прошлого года (281 тыс. кв. м). Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ) со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ставрополье по этому показателю заняло 9 место среди 85 регионов России, поднявшись за полгода на 7 позиций.

Только в июне 2025 года ставропольские застройщики ввели 140,4 тыс. кв. м многоквартирных домов, что на 167,9%, или на 88 тыс. кв. м больше июня прошлого года (52,4 тыс. кв. м).

В первом полугодии доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья на Ставрополье составила 34,6%, что на 8,6 п. п. больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», за январь-май 2025 года в Ставропольском крае введено в эксплуатацию 1,05 млн кв. м жилья. Это на 19,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Наталья Белоштейн