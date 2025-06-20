Ставропольский край увеличил ввод жилья на 19% за пять месяцев

За январь-май 2025 года в Ставропольском крае введено в эксплуатацию 1,05 млн кв. м жилья. Это на 19,1% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основную долю строительства составили частные дома — 72% от общего объема, или 756,6 тыс. кв. м. Объем индивидуального строительства вырос на 15,8% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

В краевом центре за пять месяцев построили 341 тыс. кв. м жилья — в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя. Частные застройщики обеспечили 34,1% всего введенного в Ставрополе жилья.

Лидером по объемам строительства стал Шпаковский округ с результатом 146,8 тыс. кв. м. На втором месте — Предгорный округ с показателем 86,5 тыс. кв. м. В тройку лидеров также вошли Ессентуки (62 тыс. кв. м), Пятигорск (47,6 тыс. кв. м) и Кисловодск (43,6 тыс. кв. м).

Николай Аксенов