Раненного при налете на Воронеж подростка транспортируют в Москву

Семнадцатилетнего подростка, пострадавшего в результате вчерашнего налета беспилотников на Воронеж, готовят к транспортировке в Москву. В региональном министерстве здравоохранения отметили, что молодой человек находится в тяжелом состоянии. Перед транспортировкой специалисты провели телемедицинскую консультацию с федеральным медучреждением.

Всего после вчерашнего налета беспилотников на Воронеж за медицинской помощью обратились 27 человек. 13 пациентам помощь оказали амбулаторно, 14 — госпитализировали. В больнице из-за тяжелого ранения головы один мужчина скончался. Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, однако врачи отмечают положительную динамику.

Сейчас в Воронеже идут восстановительные работы на всех пострадавших от налета объектах. Обследование дома на пересечении улиц Кольцовской и Плехановской, пережившего прямое попадание БПЛА, показало, что ему потребуется лишь частичный ремонт кровли, водостока и вентиляционной шахты. Работы планируется завершить в течение двух или трех недель.

Сергей Толмачев, Воронеж