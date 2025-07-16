Умер мужчина, раненный при атаке БПЛА на Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о смерти местного жителя, который получил тяжелые ранения во время атаки беспилотников. Накануне вечером глава региона уточнял, что всего пострадали 27 человек.

«В больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжелого ранения головы»,— сообщил губернатор.

Он отметил, что двое других пострадавших, госпитализированных в тяжелом состоянии, пошли на поправку. Они пришли в сознание, врачи отмечают положительную динамику.

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