Горелкин: использование VPN в незаконных целях будет отягчающим обстоятельством

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал поправки в КоАП, вводящие штрафы за поиск «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». По словам депутата, поправки не предполагают запрет использования VPN, однако это может быть отягчающим обстоятельством.

«Граждане смогут свободно использовать VPN в любых законных целях. Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством», — написал господин Горелкин в своем Telegram-канале.

15 июля комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в КоАП, предполагающие штрафы от 3 до 5 тыс. руб. за «умышленный поиск» запрещенного контента. Сегодня сенатор Артем Шейкин, один из соавторов поправок, сообщил, что основной акцент в новых поправках делается на регулировании работы провайдеров, платформ и технических посредников, а не рядовых пользователей.