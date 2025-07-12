Пятнадцать человек эвакуировали из-за квартирного пожара на Замшиной улице

Очередной квартирный пожар произошел вечером 12 июля в Калининском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Замшина улица, д. 56, поступила на пульт дежурного в 19:12 сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в двухкомнатной квартире в комнате площадью 12 кв. м происходило горение обстановки на площади 3 кв. м.

С огнем удалось справиться в 19:47. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава и три единицы техники.

Из-за угрозы распространения огня из опасной зоны пришлось эвакуировать 15 человек. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее Ъ-СПб писал, что жительница Купчино попала в больницу после возгорания детской коляски на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга.

Андрей Цедрик