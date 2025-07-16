Леонид Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа»

Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о продлении контракта с российским тренером Леонидом Слуцким. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Российский специалист возглавил команду в 2023 году. Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» дважды выиграл Суперкубок Китая. В прошлом сезоне клуб стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая.

Ранее Слуцкий занимал пост главного тренера элистинского «Уралана», «Москвы», самарских «Крыльев Советов», московского ЦСКА, английского «Халл Сити», нидерландского «Витесса» и казанского «Рубина». С 2015 по 2016 год тренировал сборную России. Под его руководством национальная команда отобралась на чемпионат Европы-2016, однако не смогла выйти в play-off турнира, заняв последнее место в группе B со сборными Уэльса, Англии и Словакии.

Таисия Орлова