«Зенит» объявил о подписании контракта с бразильским хавбеком Жерсоном

Бразильский полузащитник Жерсон заключил соглашение с петербургским «Зенитом» до конца сезона 2029/30, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. До трансфера хавбек выступал за «Фламенго» из национального чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В составе латиноамериканского клуба 28-летний футболист провел 253 матча, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи. В составе сборной Бразилии господин Жерсон сыграл 14 матчей и отметился одним голом.

«Футбольный клуб "Зенит" приветствует Жерсона в Петербурге и желает новых достижений в составе сине-бело-голубых»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ» сообщал, что клуб с берегов Невы не поскупился на трансфер полузащитника. Подробнее читайте в материале «"Зенит" заплатил €25 млн за футболиста сборной Бразилии».

Андрей Маркелов