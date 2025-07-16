Ведущие американские банки показали хорошие результаты во втором квартале

16 июля ведущие американские банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America представили результаты свой деятельности за второй квартал. Все они, как и отчитавшийся накануне JP Morgan Chase, показали результаты, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / File Photo / Reuters Фото: Mike Segar / File Photo / Reuters

У Goldman Sachs общая выручка за квартал составила $14,6 млрд. Опрошенные LSEG аналитики ожидали, что выручка будет на уровне $13,5 млрд. Чистая прибыль достигла $3,7 млрд, что на 22% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что GS удалось хорошо заработать на резких колебаниях рынков, вызванных действиями Дональда Трампа в отношении торговой политики, когда он то вводил новые пошлины, то откладывал их действие.

Банк Morgan Stanley, также активно работающий на инвестиционном рынке, сообщил о результатах, которые превзошли прогнозы аналитиков во многом благодаря хорошим доходам от торговых операций. Общая выручка составила $16,8 млрд, тогда как аналитики ждали $16 млрд. Чистая прибыль выросла за год на 13%, до $3,5 млрд.

В свою очередь, Bank of America (BofA), который делает больший упор на розничный банкинг и кредитование, отчитался о выручке в $26,5 млрд. Это на 4% больше, чем годом ранее, однако чуть ниже прогнозов аналитиков ($26,7 млрд). Прибыль BofA за квартал оказалась на 3% больше, чем годом ранее ($7,1 млрд, в пересчете на акцию — $0,89), и выше прогнозов ($0,86 в пересчете на акцию). Глава BofA Брайан Мойнихен заявил, что банку удалось показать во втором квартале неплохие результаты благодаря устойчивости американской экономики и потребителей. «Спрос со стороны потребителей остается устойчивым, так же как и потребительские затраты и качество активов»,— сообщил топ-менеджер.

Евгений Хвостик