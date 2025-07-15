Квартальные результаты американского банка JP Morgan удивили аналитиков

Крупнейший американский банк JP Morgan Chase опубликовал результаты своей деятельности за второй квартал. Общая выручка составила $45,7 млрд, что на 11% меньше, чем годом ранее, но больше, чем ожидали аналитики ($44 млрд). Чистая прибыль достигла $14,9 млрд, что на 17% меньше, чем годом ранее. Впрочем, годом ранее у банка был зафиксирован единоразовый доход от продажи акций Visa на $7,9 млрд. Без учета этого единоразового дохода рост прибыли во втором квартале составил бы 46%.

Но самый большой сюрприз ожидал аналитиков в части инвестбанковских операций JP Morgan. На фоне тарифных войн и макроэкономической неопределенности они ожидали падения выручки от инвестиционного банкинга на 14%, а банк показал рост на 7%. Это заставило экспертов говорить о том, что финансовый сектор, возможно, уже начал преодолевать негативные последствия тарифных войн, начатых Дональдом Трампом в апреле.

«Динамика совершения сделок понемногу начинает улучшаться,— отметил глава JP Morgan Джейми Даймон.— Завершение процесса налоговой реформы и ослабление регулирующих норм несут позитивное воздействие на экономическую ситуацию. Однако остаются определенные риски, связанные с тарифами, торговой неопределенностью и геополитической нестабильностью».

Евгений Хвостик