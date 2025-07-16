ФК «Урал» представил новый гостевой комплект формы в «малахитовом» цвете

Футбольный клуб «Урал» представил новый гостевой комплект формы на предстоящий сезон, выполненный в черных и зеленых тонах, напоминающих уральский камень малахит, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба футбольного клуба «Урал» Фото: пресс-служба футбольного клуба «Урал»

В клубе отметили, что при создании формы дизайнеры вдохновлялись местным камнерезным искусством и творчеством Павла Бажова. Увидеть новый комплект в деле можно будет уже в эту субботу 19 июля в матче 1-го тура чемпионата ФНЛ, где «Урал» сыграет на выезде в Ярославле против «Шинника».

Помимо гостевого комплекта, команда представит домашний (оранжевый) и резервный (белый) варианты формы. Первый домашний матч команда проведет 28 июля: на стадионе «Екатеринбург Арена» будет принимать «Черноморец» из Новороссийска.

Ранее футбольный клуб «Урал» покинул хорватский полузащитник Даниэль Мишкич по истечении срока контракта. На прошлой неделе из «Урала» ушел полузащитник Андрей Егорычев. Он провел в клубе семь с половиной лет и покинул команду, по истечении срока контракта.

Полина Щуцкая