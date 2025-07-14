Даниэль Мишкич покидает ФК «Урал» по истечении контракта

Хорватский полузащитник Даниэль Мишкич покидает футбольный клуб «Урал» по истечении срока контракта, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэль Мишкич (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Даниэль Мишкич (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Даниэль Мишкич — воспитанник хорватских клубов «Кроация» (Сесвете) и «Динамо» (Загреб). С 2011 года в Хорватии он играл за «Радник» (Сесвете) и «Локомотив» (Загреб). После чего перешел в словенский клуб «Целе» и в 2016 году играл клуб «Олимпия» (Любляна).

В 2018 году Даниэль Мишкич стал играть за российский клуб «Оренбург», а через два года подписал контракт с ФК «Урал», где провел пять лет, что является самым продолжительным периодом в его карьере. За это время он сыграл за команду 142 матча и забил 11 голов.

«Спасибо, дорогой Даниэль за доброе и внимательное отношение к каждому сотруднику клуба, к болельщикам. Всегда будем ждать тебя на Урале»,— говорится в сообщении ФК «Урал».

Ранее футбольный клуб покинул полузащитник Андрей Егорычев. Он провел в клубе семь с половиной лет и покинул команду, по истечении срока контракта.

Полина Щуцкая