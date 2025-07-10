Полузащитник Андрей Егорычев покидает ФК «Урал»

Спустя семь с половиной лет полузащитник ФК «Урал» Андрей Егорычев покидает команду, поскольку срок контракта с ним истек, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Егорычев

Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Андрей Егорычев

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Он прибыл в Екатеринбург в статусе игрока Второй лиги — в итоге он стал лидером «Урала» и одним из игроков, которые дольше всего играли за уральский клуб. За все годы в составе команды Андрей Егорычев сыграл 223 матча, забил 17 голов и сделал 21 голевую передачу. Как отметили в ФК «Урал», игрок не жалел времени на встречи с поклонниками. «Благодарим этого искреннего, отзывчивого и трудолюбивого футболиста за каждую минуту, которую он провел в футболке "Урала". Желаем успешного продолжения игровой карьеры!»,— сказано в сообщении.

Ранее футбольный клуб «Урал» не стал продлевать контракт с 35-летним полузащитником Иваном Чудиным — он покинул команду. На прошлой неделе уроженец Беларуси, защитник Дмитрий Прищепа подписал контракт с ФК «Урал»: новичок будет играть под номером 35 и уже провел несколько тренировок.

Ирина Пичурина