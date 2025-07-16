В Ставропольском крае построят три поликлиники до 2030 года

Три новые поликлиники построят в Ставропольском крае в 2026-2030 годах. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пока же власти разрабатывают графики работ по выделению земельных участков, разработке проектов и проведению экспертизы.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», власти Ставропольского края в 2025 году увеличили вдвое финансирование модернизации первичного звена здравоохранения — до 2,27 млрд руб. Капитальный ремонт охватит 27 медицинских объектов. Учреждения получат 464 единицы медицинского оборудования.

Наталья Белоштейн