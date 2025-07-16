16-летняя фигуристка Понтелеенко отстранена на четыре года за мельдоний

16-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Понтелеенко

Фото: Школа олимпийского резерва «Звездный лед» Надежда Понтелеенко

Фото: Школа олимпийского резерва «Звездный лед»

Срок отстранения спортсменки отсчитывается с 19 апреля 2024 года. Тогда она сдала положительную допинг-пробу, в которой был обнаружен мельдоний.

В 2024 году Понтелеенко заняла третье место на юниорском чемпионате России. Фигуристка не участвовала в сезоне-2024/25, объяснив пропуск проблемами с сердцем.

Таисия Орлова