Для российского чемпиона нашелся претендент

Россиянин Бахрам Муртазалиев, который стал одной из главных сенсаций 2024 года в профессиональном боксе благодаря яркой победе над знаменитым австралийцем Тимом Цзю, будет защищать завоеванный титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг) в поединке с американцем Эриксоном Лубином. Лубин — довольно опытный боец с хорошим послужным списком, подпорченным лишь двумя проигрышами топовым оппонентам — американцам Джермеллу Чарло и Себастьяну Фундоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бахрам Муртазалиев

Фото: Paul Hennessy / Anadolu / Getty Images Бахрам Муртазалиев

Фото: Paul Hennessy / Anadolu / Getty Images

О том, что Бахрам Муртазалиев будет защищать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом среднем весе в поединке против Эриксона Лубина, сообщил Boxingscene со ссылкой на сотрудничающих с российским боксером промоутера Кэти Дуву и менеджера Эгиса Климаса. Матч, скорее всего, состоится в начале осени.

В настоящую суперзвезду Муртазалиева превратили два выступления в 2024 году.

В апреле он дрался с известным немецким боксером Джеком Кулкаем за вакантное звание IBF и победил его нокаутом в 11-м раунде. Следующий поединок Муртазалиева, однако, прогремел еще сильнее.

В октябре он встретился с представляющим Австралию сыном легенды отечественного бокса Тимом Цзю. Для Цзю это был поединок исключительной важности. За несколько месяцев до него боксер, входящий в число наиболее популярных в мире, неожиданно — прежде всего из-за неудачного рассечения — потерял чемпионский титул, уступив Себастьяну Фундоре. Возвращение Цзю после того обидного поражения вызывало огромный интерес, а в бою против Муртазалиева он котировался гораздо выше. В россиянине многие эксперты вообще видели проходного чемпиона, случайно взлетевшего на верхушку. Однако ход матча оказался шокирующим для тех, кто не сомневался в успехе Тима Цзю. За неполных три раунда австралиец четырежды побывал в нокдауне после ударов слишком легко читавшего все его маневры и слишком быстрого оппонента. Секундантам Цзю, видевшим, в каком ужасном состоянии находится боксер, пришлось выкидывать на ринг белое полотенце, чтобы остановить избиение.

С тех пор источники сообщали о различных вариантах развития карьеры Бахрама Муртазалиева. Boxingscene утверждает, что приоритетным долго был бой с не терпевшим поражений американцем Верджилом Ортисом, имеющим статус временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) и чрезвычайно востребованным у публики. Такой матч хотел организовать руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, чья структура в последние годы устраивает крупнейшие боксерские шоу с гигантскими призовыми. Сорвался этот вариант, как подтвердила Кэти Дува, из-за неудобного для Ортиса регламента. IBF, в отличие от других федераций, проводит два взвешивания: одно, на котором спортсмен должен уложиться в лимит категории,— накануне поединка, второе — в день матча. На повторном взвешивании боксер имеет право превысить порог только на 10 фунтов (около 4,5 кг). При этом хорошо известно, что некоторые бойцы после сгонки веса резко тяжелеют.

В итоге Бахраму Муртазалиеву достался соперник, у которого ранг официального претендента IBF, но далеко не такой знаменитый, как Верджил Ортис.

Впрочем, опыта у Эриксона Лубина немало. Он провел в карьере 29 боев и справлялся с такими крепкими оппонентами, как американцы Террелл Гауша, Хесус Рамос, Ардриал Холмс. Послужной список Лубина, бойца жесткого и выносливого, пусть и без эталонной техники, подпорчен двумя проигрышами. Но в обоих случаях выигрывали у него противники элитные: в 2017 году — американец Джермелл Чарло, а в 2022-м — Себастьян Фундора. Причем Фундоре в столкновении с Лубином пришлось непросто. Он побывал в нокдауне в седьмом раунде, а Эриксон Лубин снялся с матча после девятого из-за повреждений лица.

В поединке с Бахрамом Муртазалиевым он все равно, конечно, будет рассматриваться как очевидный аутсайдер. В классификации лучших боксеров первого среднего веса BoxRec россиянин располагается на второй строчке вслед за выдающимся американцем Теренсом Кроуфордом, чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). При этом ближайшие планы Кроуфорда связаны с суперсредним весом (до 76,2 кг). В сентябре он встретится с абсолютным чемпионом категории мексиканцем Саулем Альваресом. Лубин в рейтинге — девятый.

Boxingscene и другие источники полагают, что, пройдя его, Бахрам Муртазалиев пересечется с соперником куда более опасным. Например, с победителем субботнего матча-реванша между Себастьяном Фундорой и Тимом Цзю в Лас-Вегасе. На кону в нем стоят чемпионские пояса WBC и Всемирной боксерской организации (WBO).

Алексей Доспехов