Зарплаты в Ростове выросли на 20%, а безработица снизилась вдвое

В Ростове-на-Дону среднемесячная зарплата выросла на 20,4% до 70,6 тысяч руб, уровень безработицы снизился вдвое, открыты четыре новые школы и два детских сада в рамках реализации стратегии социально-экономического развития города в 2024 году. Об этом сообщили на заседании гордумы.

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При этом проблема нехватки водителей общественного транспорта стала одним из наиболее острых вопросов обсуждения.

В образовательной сфере приоритетом стали модернизация инфраструктуры и создание дополнительных мест в учебных заведениях. В 2024 году начали работу школа №72 на 1 100 мест, школа №85 на 1,3 тыс мест и второй корпус школы №115 на 1 275 мест. Также завершено строительство учебного заведения во II микрорайоне Темерник на 1 111 мест.

В городе открыли два новых детских сада: №37 в Суворовском микрорайоне на 320 мест и №23 в микрорайоне Левобережный на 200 мест. Продолжается строительство пяти школ на 5,8 тыс. мест и четырех детских садов на 1 тыс. мест.

К реализации национального проекта «Производительность труда» привлечено 105 крупных и средних ростовских предприятий, из которых 10 присоединились в 2024 году. С начала реализации проекта в 2019 году компании-участники в среднем повысили выработку в 1,5 раза.

Николай Аксенов