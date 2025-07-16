Пятикратный победитель Лиги чемпионов Лукас Васкес покинул «Реал»

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил об уходе 34-летнего защитника Лукаса Васкеса. В составе команды он завоевал 23 титула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лукас Васкес

Фото: Hannah McKay / Reuters Лукас Васкес

Фото: Hannah McKay / Reuters

«Я покидаю ''Реал Мадрид'', но ''Реал Мадрид'' никогда меня не покинет. Куда бы я ни пошел, я с гордостью скажу, что мне выпала честь играть за лучшую команду в мире. Спасибо, что сопровождали меня в самом прекрасном путешествии моей жизни», — сказал Васкес.

В четверг пройдет церемония чествования футболиста. На ней будет присутствовать президент «Реала» Флорентино Перес.

Футболист провел в системе «Реала» 18 лет. В сезоне-2014/15 он выступал за «Эспаньол» на правах аренды. В составе «Реала» Васкес провел 402 матча, в которых отметился 38 голами и 73 результативными передачами. Вместе с клубом он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, по четыре раза выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок UEFA. Также футболист завоевывал Кубок Испании.

Таисия Орлова