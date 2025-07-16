ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Азимут»

Федеральная антимонопольная служба заподозрила авиакомпанию «Азимут» в нарушении закона о защите конкуренции, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

Претензии ФАС связаны с разными размерами сбора за обмен и возврат авиабилета, установленных «Азимутом». При уведомлении до вылета — с пассажира взимают 4 тыс. руб., а при уведомлении после вылета — от 8 тыс. руб.

По мнению ведомства, подобная разница при плате за одно и то же действие должна быть обоснована. «Сбор должен быть экономически оправдан и соразмерен фактически понесенным расходам»,— сказано в сообщении ФАС.

Антимонопольная служба постановила, что авиакомпания обязана утвердить размер сбора за обмен и отказ от билета вне зависимости от факта вылета самолета.