Чертову дюжину гадюк нашли на участке между Тосненским и Гатчинским районами ЛО

Специалисты Росприроднадзора предупредили жителей региона и петербуржцев об увеличении змей, сообщает пресс-служба северо-западного управления ведомства 11 июля. В районе линии электропередач на границе Гатчинского и Тосненского районов на участке порядка 50 кв. м. нашли 13 гадюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба северо-западного управления Росприроднадзора Фото: Пресс-служба северо-западного управления Росприроднадзора

Герпентологи отмечают, что метаболизм змей снижается в холодную погоду. С ожидаемой жарой, которую прогнозируют синоптики, активность пресмыкающихся увеличивается из-за ускорения метаболизма: так им проще охотиться. Благоприятным фактором для размножения гадюк называют и увеличение численности грызунов и лягушек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что белогубая куфия отправила жителя Ленобласти в реанимацию. Ядовитая змея жила у молодого человека в террариуме.

Андрей Маркелов