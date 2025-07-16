Полузащитник ЦСКА Файзуллаев близок к переходу в «Истанбул Башакшехир»

Московский футбольный клуб ЦСКА и турецкий «Истанбул Башакшехир» договорились о трансфере узбекского полузащитника Аббосбека Файзуллаева за €7 млн. Об этом сообщает журналист Осман Алтунтерим в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Аббосбеку Файзуллаеву 21 год. Он является воспитанником узбекского «Пахтакора», за который выступал до 2023 года. Затем футболист перешел в московский ЦСКА, вместе с которым стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2024/25, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны (2025). Всего в составе команды он провел 72 матча, в которых забил 8 голов и отметился 22 результативными передачами. По итогам чемпионата России-2023/24 Файзуллаев получил награду «Открытие сезона».

Также полузащитник выступает за национальную команду Узбекистана, вместе с которой квалифицировался на чемпионат мира 2026 года. В июне сборная впервые в своей истории вышла в финальную стадию турнира.

В прошедшем сезоне «Истанбул Башакшехир» занял пятое место в чемпионате Турции.

Таисия Орлова