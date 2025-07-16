Шойгу заявил о «санкционном произволе» США и ЕС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью «Ъ» заявил, что механизм введения европейскими странами санкций в отношении России противоречит нормам международного права. При этом, по его словам, «санкционный произвол» США, Евросоюза и их союзников уже стал обыденным явлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сергей Шойгу обратил внимание, что применение санкций правомерно по решению Совета безопасности ООН при наличии «угрозы международному миру и безопасности». «Эта норма четко прописана в главе VII Устава ООН. Потеряв голову от безнаказанности, Брюссель пачками принимает очередные антироссийские санкционные пакеты, не понимая, что собственноручно не только ослабляет экономические системы европейских стран, но и ставит себя вне норм международного права, в первую очередь основополагающих документов ООН»,— заметил секретарь Совбеза.

По мнению Сергея Шойгу, подобные действия противоречат здравому смыслу, поскольку тем самым страны Европы «расшатывают экономическую и политическую стабильность» и вызывают массовое недовольство населения нарастающими социально-экономическими проблемами. В пример он привел Германию, чья экономика оказалась «в состоянии рецессии» из-за «запредельной антироссийской истерии» и поддержки Украины.

Полную версию интервью читайте в 17:00 на сайте «Ъ».

Лусине Баласян