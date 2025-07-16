Клещевым энцефалитом в Тюменской области заболели 27 человек

По данным на 14 июля в Тюменской области зарегистрировано 27 случаев клещевого энцефалита и 43 случая клещевого боррелиоза, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К понедельнику в медицинских учреждениях области зафиксировано около 12 тыс. обращений из-за укусов клещей. Из них 18% составляют дети до 14 лет. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Напомним, в Тюменской области к 24 июня было зарегистрировано 11 тыс. обращений по поводу укусов клещей, 19% из которых касались детей до 14 лет. Тогда было зафиксировано 23 случая клещевого энцефалита и 27 случаев боррелиоза.

Ирина Пичурина