Клещевые инфекции подтвердили у 50 тюменцев

В Тюменской области зарегистрировано 11 тыс. обращений по поводу укусов клещей, 19% из которых касаются детей до 14 лет. Зафиксировано 23 случая клещевого энцефалита и 27 случаев боррелиоза, сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Всем пострадавшим предоставили экстренную профилактику с помощью иммуноглобулина. При этом на данный момент привито и ревакцинировано 131 514 человек. Кроме того, с 21 апреля 2025 года проведены акарицидные обработки на 6 тыс. га в местах массового отдыха, детских садах, школах, медицинских организациях и объектах культуры и спорта.

Напомним, к 27 мая в медицинских учреждениях Тюменской области было зарегистрировано 7,5 тыс. обращений из-за укусов клещей. Среди пострадавших 22% составляли дети до 14 лет.

Ирина Пичурина