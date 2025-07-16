Томский НПЦ БАС получит областную субсидию на испытание беспилотников

Бюджетно-финансовый комитет законодательной думы Томской области одобрил выделение субсидии в 217,1 млн руб. АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области» (НПЦ БАС). Заседание комитета состоялось 16 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С инициативой внесения соответствующих изменений в бюджет региона выступила администрация Томской области. Средства пойдут на финансирование научных разработок в области беспилотных авиационных систем.

«НПЦ БАС направит выделенные средства на завершение испытаний двух разработанных беспилотных летательных аппаратов большой грузоподъемности»,— говорится в сообщении пресс-службы думы со ссылкой на вице-губернатора Анатолия Рожкова. Средства планируется выделить из зарезервированных в областном бюджете средств, поэтому субсидия не приведет к изменению его основных параметров.

НПЦ БАС был создан в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На его оснащение в 2024 году из федерального бюджета было направлено 2,2 млрд руб.

Валерий Лавский