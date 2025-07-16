Аэропорты Ямала обслужили около 1 млн пассажиров за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года четыре аэропорта и четыре посадочных площадки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в общей сумме обслужили 981 257 пассажиров, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Больше всего пассажиров прошло через аэропорт Нового Уренгоя — он обслужил 498 518 человек. За ним следует аэропорт Салехарда, через который прошло 216 082 человек. На третьем месте оказался аэропорт Ноябрьска, обслуживший 141 135 пассажиров.

Перелеты за пределы Ямала жители региона чаще всего совершают в Тюмень и Москву, а летом популярными направлениями также становятся Сочи и Минеральные Воды. Внутри региона наибольшее количество пассажиров перевезено из Салехарда в Новый Уренгой, Ноябрьск и обратно.

Напомним, весной между Ямалом и Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО-Югра) запустили прямое авиасообщение: первый полет самолета авиакомпании «РусЛайн» по маршруту Ханты-Мансийск — Салехард состоялся 3 марта. Кроме того, авиакомпания S7 Airlines планирует увеличить количество рейсов по направлению Салехард — Новосибирск из-за высокого спроса на это направление.

Ирина Пичурина