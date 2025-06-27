S7 Airlines увеличит число рейсов Салехард — Новосибирск из-за высокого спроса

Авиакомпания S7 Airlines планирует увеличить количество рейсов по направлению Салехард — Новосибирск, сообщили в пресс-службе компании. Это произойдет 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Увеличение числа авиарейсов в Салехард в S7 Airlines объяснили высокой востребованностью перелетов в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Напомним, авиакомпания S7 Airlines с 1 апреля запустила прямые рейсы из Новосибирска в Салехард. Сейчас рейсы отправляются по вторникам на Embraer-170, который может вместить 78 пассажиров. Самолет из Новосибирска вылетает в 9:20, из Салехарда — в 15:05, время полета составляет 2 часа 15 минут.

Ирина Пичурина