Из Ханты-Мансийска запустили первый самолет в Салехард

Первый полет самолета авиакомпании «РусЛайн» по маршруту Ханты-Мансийск — Салехард состоялся 3 марта, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Рейс приземлился в Салехарде в 16:25 с 29 пассажирами на борту, в обратном направлении самолет вылетел в 17:15, время в пути составило 1 час и 5 минут. Перелеты будут выполняться по понедельникам, в расписание планируется добавить еще один день.

Напомним, о намерении запустить авиарейсы между Югрой и Ямалом в феврале объявил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук. Полеты будут совершаться на самолетах CRJ-200 на 50 посадочных мест, стоимость билета не будет превышать 6810 руб.

Ирина Пичурина