Продажи жилья в новостройках Новосибирска снизились на 42%

В первом полугодии 2025-го в Новосибирской области было продано 278 тыс. кв. м в новостройках, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Только в июне продажи составили 44 тыс. кв. м, что на 64% меньше, чем в июне 2024 года, сообщили в госкомпании Дом.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Доля продаж с привлечением ипотеки сократилась до 60%, а за наличные и в рассрочку — увеличилась до 40%.

В качестве главной причины сокращения числа сделок на первичном рынке эксперты называют снижение поддержки строительного рынка со стороны государства. На фоне снижения спроса застройщики уменьшили количество запусков. Так, по данным Росстата, за первое полугодие 2025 года застройщики Новосибирской области вывели на рынок 13,5 тыс. квартир общей площадью 704,7 тыс. кв. м. К первому полугодию 2024-го этот показатель снизился на 23,6% по количеству квартир и на 19% по суммарной площади жилых помещений.

Лолита Белова