В Белгороде при атаке БПЛА на здание суда пострадал человек

В результате атаки двух БПЛА на здание суда в Белгороде пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА на здание суда в Белгороде 15 июля

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА на здание суда в Белгороде 15 июля

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

У пострадавшей диагностированы осколочное ранение лица, баротравма и закрытая черепно-мозговая травма. Ее доставили в областную клиническую больницу.

Во время работы спецслужб по зданию ударил еще один беспилотник, вследствие чего на одном из этажей произошло возгорание — пожарные расчеты занимаются его ликвидацией.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области пострадали два человека, в том числе двухлетний ребенок.

Кабира Гасанова