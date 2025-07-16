WSJ: о приостановке Пентагоном помощи Украине Трамп узнал от канцлера Германии
Президент США Дональд Трамп не был уведомлен о решении Пентагона приостановить поставки военной помощи Украине. О том, что это произошло, ему по телефону рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Фридрих Мерц и Дональд Трамп
Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters
По данным издания, узнав о приостановке помощи, господин Мерц запросил телефонный разговор с президентом США. Они созвонились 3 июля, при разговоре также присутствовал глава Пентагона Пит Хегсет. Канцлер Германии предложил господину Трампу сделку: закупить для Украины две системы Patriot, раз США прекратили их экспорт. И тогда выяснилось, что Дональд Трамп не знал о решении приостановить поставки оружия. «Пит, что происходит?» — спросил он министра обороны. Спустя несколько дней Пентагон изменил свою позицию по поддержке Украины, отмечает WSJ.
Как уточняет газета, 11 июля президент США сам позвонил канцлеру Германии и предложил тому купить пять систем Patriot для отправки на Украину. Фридрих Мерц согласился, хотя, по словам источников WSJ, ему еще предстоит согласовать их финансирование с другими европейскими лидерами. Германия, вероятно, поставит Украине две собственные системы Patriot и закажет замену в США примерно за $2 млрд. Норвегия купит еще одну систему. Генсек НАТО Марк Рютте также упоминал Канаду, Данию и Финляндию в качестве других потенциальных поставщиков.
Подробнее о позиции США — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».