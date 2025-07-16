WSJ: о приостановке Пентагоном помощи Украине Трамп узнал от канцлера Германии

Президент США Дональд Трамп не был уведомлен о решении Пентагона приостановить поставки военной помощи Украине. О том, что это произошло, ему по телефону рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц и Дональд Трамп

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фридрих Мерц и Дональд Трамп

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

По данным издания, узнав о приостановке помощи, господин Мерц запросил телефонный разговор с президентом США. Они созвонились 3 июля, при разговоре также присутствовал глава Пентагона Пит Хегсет. Канцлер Германии предложил господину Трампу сделку: закупить для Украины две системы Patriot, раз США прекратили их экспорт. И тогда выяснилось, что Дональд Трамп не знал о решении приостановить поставки оружия. «Пит, что происходит?» — спросил он министра обороны. Спустя несколько дней Пентагон изменил свою позицию по поддержке Украины, отмечает WSJ.

Как уточняет газета, 11 июля президент США сам позвонил канцлеру Германии и предложил тому купить пять систем Patriot для отправки на Украину. Фридрих Мерц согласился, хотя, по словам источников WSJ, ему еще предстоит согласовать их финансирование с другими европейскими лидерами. Германия, вероятно, поставит Украине две собственные системы Patriot и закажет замену в США примерно за $2 млрд. Норвегия купит еще одну систему. Генсек НАТО Марк Рютте также упоминал Канаду, Данию и Финляндию в качестве других потенциальных поставщиков.

Подробнее о позиции США — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».