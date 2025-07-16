Мадридский «Реал» занял первое место по доходам от рекламы на игровых футболках

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг футбольных клубов по доходам от размещения рекламы на игровых футболках. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Рейтинг составлен на основе показателей доходов от поставщика формы, титульного спонсора и от компаний, логотипы которых размещены на рукавах. За сезон «Реал» получает €260 млн (120+70+70). В топ-3 также попали английские клубы «Манчестер Сити» (€210,5 млн: 115+74+21,5) и «Манчестер Юнайтед» (€200 млн: 105+70+25).

Также в рейтинг вошли:

4. «Барселона» — €183 млн (105+70+80);

5. «Пари Сен-Жермен» — €170 млн (90+70+10);

6. «Арсенал» — €141,5 млн (71+58,5+12);

7. «Бавария» — €122 млн (60+50+12);

8. «Ливерпуль» — €102,5 млн (58,5+35+9);

9. «Боруссия» — €99 млн (40+34+25);

10. «Тоттенхем» — €80 млн (45+35).

Таисия Орлова