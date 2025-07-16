Средневзвешенная цена элитных новостроек в Сочи достигла исторического максимума

По итогам первого полугодия 2025 года первичный рынок элитной жилой недвижимости Сочи зафиксировал новый ценовой рекорд. Согласно данным консалтинговой компании NF Group, средневзвешенная цена квадратного метра достигла 2,16 млн руб., что на 4% выше аналогичного показателя годом ранее. Таким образом, был превышен предыдущий максимум, установленный в первой половине 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

На фоне высокой стоимости сочинская элитная недвижимость сравнялась с московским рынком, где за полгода цены выросли на 11%. Санкт-Петербург, в свою очередь, демонстрирует опережающие темпы роста — плюс 18% за отчетный период. Это позволило сократить ценовой разрыв между двумя регионами: если ранее стоимость жилья в Сочи превышала петербургский уровень в 2,7 раза, то сейчас — в 2,3 раза.

В течение первых шести месяцев 2025 года объем предложения на элитном рынке Сочи колебался. В первом квартале он увеличился до рекордных 680 лотов. Однако к концу второго квартала показатель сократился до 590 лотов, что обусловлено главным образом техническим снятием части апартаментов из продажи в одном из прибрежных комплексов. Это изменение повлияло на структуру предложения: доля горного кластера увеличилась до 55%.

В сегменте премиум-класса средневзвешенная цена составила 1,87 млн руб. за кв. м (+6% в годовой динамике). Рост объясняется вымыванием ликвидных лотов и выходом новых предложений по верхней границе диапазона. В то же время в классе делюкс наблюдается корректировка: стоимость снизилась на 0,3% по сравнению с началом года и составила 2,89 млн руб. за кв. м.

Несмотря на рост цен, активность покупателей снизилась: за полугодие заключено порядка 60 сделок, что на 31% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Вячеслав Рыжков