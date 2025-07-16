В аэропорту Геленджика рассказали, как встретят первый рейс

Аэропорт Геленджика, закрытый с февраля 2022 года из соображений безопасности, возобновит работу 18 июля. Первым рейсом, прибывающим в 15:25 из Москвы, откроется и новый пассажирский терминал геленджикской воздушной гавани, пишет «"КП"-Кубань».

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Терминал был построен за 18 месяцев и готов к эксплуатации с 2022 года, однако из-за введенного режима временного ограничения полетов не использовался. В честь возобновления работы аэропорт подготовил торжественную встречу: самолет пройдет под водной аркой, сформированной пожарной техникой, а пассажирам вручат памятные сувениры, включая футляры для посадочных талонов и паспортов.

В новом здании терминала оборудованы 13 стоек регистрации и шесть выходов на посадку — вдвое больше, чем в прежнем. При строительстве были сохранены природные элементы ландшафта, включая скалистый обрыв, который укрепили, а прилегающую территорию благоустроили, высадив 45 крымских сосен.

Несмотря на трехлетний простой, аэропорт не был законсервирован: технические службы регулярно проводили тестирование инфраструктуры, сохраняя ее в рабочем состоянии. За это время было проведено 150 внутренних тренировок с участием персонала, который, по данным администрации, не только сохранился, но и был частично усилен.

Прямое авиасообщение между Москвой и Геленджиком восстановит «Аэрофлот». Все места на первый рейс уже распроданы. Время в пути составит 4 часа 5 минут в направлении к Черному морю и 3 часа 55 минут — в обратную сторону. Расхождение объясняется маршрутом: рейсы из Москвы следуют через Сочи, а обратно — по укороченной траектории через Туапсе.

На первом этапе полеты будут осуществляться в дневное время — с 08:30 до 20:00. Билетная стоимость, по данным онлайн-агрегаторов, варьируется: в июле цена достигает 40 тыс. руб., в августе — около 29 тыс., а в сентябре — от 18 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков