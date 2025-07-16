«Карнавал старинной вывески» пройдет в Рыбинске 2 августа

В Рыбинске в рамках празднования Дня города состоится традиционный «Карнавал старинной вывески», который включает «Гербовое шествие». Об этом сообщается в соцсетях события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Карнавал Старинной Вывески, Вконтакте Фото: Карнавал Старинной Вывески, Вконтакте

Карнавал будет идти с 10 утра и до 10 вечера. На улице Стоялой выступит фокусник-иллюзионист из Ярославля Михаил Мостославский, уличный артист «Мистер Мим» из Москвы, Олег Горбунов и группа «ДК Горбунова», состоится шоу шальных барабанщиков из Тулы.

На Красной площади выступят уличный театр« Морэс» из Москвы со спектаклем «Алхимики», гусляр Егор Стрельников, цыганский ансамбль «РАДА». Главное событие карнавала состоится в 14:00 — от улицы Стоялой по площади Крестовой пройдет шествие со старинными гербами городов Ярославской области. В 15:30 на Крестовой состоится «рояль дефиле», включающее показ роялей и исполнение классической музыки.

Завершится карнавал гала-концертом на Волжской набережной, на котором выступят фолк-группа «Отава Ё», фолк-рок группа «Тролль Гнет Ель» и другие артисты. В финале карнавала гостей ждет старинный фейерверк, называемый «Екатерининские потешные огни».

Алла Чижова