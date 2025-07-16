Экспорт сои из Алтайского края в первом полугодии вырос на 88%

По итогам первого полугодия 2025-го экспортные поставки сои из Алтайского края в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 88% до 135 тыс. т. Гречихи экспортировано больше на 31% до 128 тыс. т, чечевицы на 44 % до 12,5 тыс. т, кукурузы вывезли 10 тыс. т, тогда как в прошлом году лишь 231 т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Зерновые и зернобобовые культуры показывают хорошую динамику по отношению к прошлому году, всего экспортировано — 487 тыс. т при 467 тыс. т в первом полугодии 2024-го, что на 4% больше», — сообщает пресс-служба регионального ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК».

Большая часть сои уехала в Казахстан (43,5 тыс. т) и в Беларусь (32 тыс. т). Основным покупателем алтайской гречихи стал Китай (125,5 тыс. т), Япония приобрела 2 тыс. т.

Чечевицу аграрии Алтайского края поставляли в Иран, Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Турцию.

Лолита Белова