Число заражений менингококковой инфекции в России за пять месяцев выросло на 260%

За первые пять месяцев 2025 года в России было выявлено 1266 случаев заражения менингококковой инфекции, из которых 948 приходится на взрослых). Это на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел комитет Госдумы по охране здоровья.

На вчерашнем заседании комитета доктор медицинских наук депутат Александр Румянцев (ЕР) сообщил, что в России наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости этой опасной инфекцией. Российская медицинская статистика показывает рост заболеваемости инфекцией с 2016 по 2019 год. С 2021 года снова наблюдается рост. Летальность заболевания сохраняется на уровне 15%, подчеркнул господин Румянцев, а в отдельные годы этот показатель достигал 22%.

При этом объемы иммунизации населения сокращаются: число привитых снизилось с 841 тыс. в 2023 году до 518 тыс. в 2024 год. Вакцинация против менингококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, а значит, не делается бесплатно. В отдельных субъектах — например, в Москве — она входит в региональные календари и проводится по эпидпоказаниям в случае вспышки.

Подробности — в материале «Ъ» «Менингококк мигрировал в Россию».