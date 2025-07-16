Уголовное дело возбудили после расстрела бойца ММА Хизриева в Махачкале

Прокуратура Дагестана взяла под контроль расследование уголовного дела о хулиганстве, связанном со стрельбой по бойцу ММА Тимуру Хизриеву в Махачкале. Об этом сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). По предварительной информации, 15 июля на улице Даниялова несколько человек, предварительно договорившись, выстрелили из травматического оружия по местному жителю и ранили его.

Нападение на бойца смешанных единоборств произошло в ночь на 16 июля во дворе жилого дома в Махачкале. В соцсетях опубликовано видео нападения на спортсмена. Кадры показывают, как Тимур Хизриев вечером выходил из припаркованного Gelndewagen. В этот момент к нему подбежали два человека и открыли огонь. Одного из злоумышленников боец повалил на землю и начал сопротивляться. Тимуру Хизриеву удалось добежать до подъезда дома. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Тимур Хизриев — 29-летний российский боец смешанных единоборств (MMA). Родился 19 ноября 1995 года. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, в том числе в лигах PFL и Bellator. Известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA. За свою профессиональную карьеру провел 18 боев, не имеет ни одного поражения. 14 раз он победил по решению судей, трижды — нокаутом и один раз его соперник сдался. Победитель Grand-Prix Berkut (2019). 29 ноября 2024 года на турнире в Саудовской Аравии он стал чемпионом PFL в полулёгком весе.

В результате инцидента спортсмен получил огнестрельные ранения. Пострадавшего доставили в больницу и провели операцию. Угрозы его жизни нет.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту.

Тат Гаспарян