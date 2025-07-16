В Махачкале неизвестные стреляли в бойца ММА Тимура Хизриева

В Махачкале неизвестные совершили покушение на бойца ММА Тимура Хизриева. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Около 23:30 возле одного из домов по улице Данилова нападавшие произвели выстрелы в спортсмена. С множественными травматическими ранениями его госпитализировали.

По данным Telegram-канала Shot, двое нападавших в масках 10 раз выстрелили из травматического пистолета, когда боец выходил из своего автомобиля. По словам очевидцев, убегая, они выкрикивали оскорбления в адрес семьи пострадавшего.

Тимур Хизриев сейчас находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Константин Соловьев