В Ярославле организовали трафик для украинских телефонных мошенников

СУ УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества, организованного «кураторами с Украины». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД. Медиа Фото: МВД. Медиа

Подозреваемые снимали квартиры в нескольких регионах страны для установки так называемых сим-боксов. Оборудование позволяло подменять номера зарубежных абонентов российскими, его использовали мошенники для обмана жителей России. По словам госпожи Волк, неизвестные звонили потерпевшим и убеждали перевести средства на «безопасные счета», одна из жертв потеряла 2,2 млн руб.

Оперативные действия оперативников помогли установить шесть предполагаемых администраторов сим-боксов, у которых нашли 25 мобильных телефонов, банковские карты, шесть пакетов с сим-картами. Пятеро арестованы, еще один отбывает наказание за другое преступление.

Алла Чижова