Число пострадавших от удара ВСУ в Воронеже увеличилось до 27 человек

В Воронеже число пострадавших от ударов украинских беспилотников достигло 27 человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, 14 из них госпитализированы, включая четырёх несовершеннолетних.

«В течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация»,— написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Сегодня об атаках на Воронежскую и Белгородскую области также сообщали губернаторы регионов. Минобороны заявляло, что в ночь на 15 июля силы ПВО сбили над Белгородской областью 32 беспилотника, а над Воронежской — 12.