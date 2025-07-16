Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае

Вертолет Ми-8, пропавший при перелете из Охотска Хабаровского края в Магадан, обнаружен разбитым. По предварительным данным, экипаж погиб. Как сообщал «Ъ», воздушное судно было найдено в труднодоступной местности примерно в 130 км от пункта вылета.

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения вертолета. На кадры попало темное пятно на склоне холма, где, предположительно, после падения горел Ми-8. По имеющимся данным, на борту находились пять человек — три члена экипажа и два техника.

Транспортная прокуратура ранее сообщила о проведении проверки в отношении владельца вертолета — ООО АПК «Взлет».