Ространснадзор внепланово проверит авиаперевозчика после крушения Ми-8

У владельца потерпевшего крушение в Хабаровском крае вертолета Ми-8 ООО АПК «Взлет» будет организована внеплановая выездная проверка силами МТУ Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу. Об этом 16 июля объявила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По уточненным данным, обгоревшие обломки воздушного судна найдены в 122 км от Охотска в труднодоступной местности.

Летевший по маршруту Чумикан—Охотск—Магадан Ми-8 авиакомпании «Взлет» перестал выходить на связь 14 июля вечером на последнем отрезке маршрута. Воздушное судно направлялось к месту постоянной дислокации после ремонта. На борту, по предварительным данным, находилось пять человек. Их судьба еще не установлена. Сигнал бедствия с борта не поступал.

Эрнест Филипповский, Хабаровск