В России с 2026 года изменят требования к фото при поступлении на госслужбу

С 1 января 2026 года изменят требования к оформлению личной фотографии на анкету для поступающих на государственную или муниципальную службу в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства.

По новым нормам голова и верхняя часть плеч человека должны будут помещаться на фото крупным планом, а расстояние от верхней части головы до подбородка — не превышать 80% размера изображения. На фотографии глаза должны быть открыты и не прикрыты волосами. Допускается ношение темных очков или повязки на глазах, но только по медицинским показаниям.

Фото в анкете должно быть в формате JPEG, JPG, PNG или BMP, его размер — не более 10 мегабайт. Изображение должно быть цветным, высотой 6 см и шириной 4 см, разрешение — минимум 300 точек на дюйм.

Храниться данные анкет будут в ZIP-архиве. В печатной анкете разместят QR-коды, при сканировании которых можно будет воспроизвести содержимое ZIP-архива. Минцифры в течение следующего января также подготовит требования и параметры хранения информации электронных анкет.

О планах правительства подключить ИИ к найму на госслужбу — в материале «Ъ» «Госкадры выстраиваются на платформе».