Россия в июне вдвое нарастила закупки южнокорейских машин

Из Южной Кореи в Россию в июне было поставлено автомобилей на $84,7 млн. Это в 1,8 раза больше, чем год назад, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные корейской статслужбы.

За первое полугодие суммарные закупки машин выросли в 1,4 раза. При этом в месячном выражении уже второй месяц подряд отмечается снижение — по итогам июня оно составило 1,3%. Больше всего в прошлом месяце было закуплено машин с двигателем объемом от 1,5 до 3 л на бензине (на $63,8 млн) и дизеле ($15,7 млн), а также с бензиновым двигателем объемом до 1,5 л ($5,1 млн).

Лидером по покупкам южнокорейских машин в июне были США ($2,7 млрд). Также в топ-5 вошли Канада ($518,8 млн), Великобритания (268,3 млн), Австралия ($229,9 млн) и Киргизия ($227,5 млн). Россия за год поднялась на 12-е место с 15-го.

По итогам первого полугодия РФ импортировала из Южной Кореи легковушек на $417 млн. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки за весь 2024 год составили $588,8 млн.

Автостат сообщал, что по итогам июня в Россию из-за рубежа ввезли более 65 тыс. легковых автомобилей. Объем импорта новых машин составил чуть менее 40% от общего объема. Почти половину всех авто с пробегом импортировали из Японии, четверть из Южной Кореи, на Китай пришлось только 14%.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Лето поехало в минус».