Китай тормозит автоэкспорт

Китай может ограничить экспорт автомобилей. Это коснется новых машин, которые по документам значатся как подержанные. Такие транспортные средства поставляются в Россию и страны Центральной Азии и Ближнего Востока, выяснил Reuters. СМИ ссылаются на консультанта Китайской ассоциации автодилеров, по данным которого, из 436 тыс. подержанных легковых и коммерческих автомобилей 90% были с «нулевым пробегом». Министерство торговли Китая планирует ужесточить регулирование, сообщает carnewschina.com. Решение связано с ростом экспорта таких машин за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

В прошлом году рынок прибавил почти 60%. Какие меры будут приняты, не сообщается, однако китайские чиновники надеются повысить прозрачность этого сегмента рынка. Все машины, поставляемые в Россию из КНР не через официальных дилеров, оформляются как подержанные, говорит основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «Абсолютно все машины, кроме тех, которые продаются официальными дилерами, идут под видом поддержанных, они все экспортируются как автомобили с пробегом. Сначала компания-экспортер покупает у дилера авто в Китае, после этого продает за границу.

Законодательно это разграничить будет очень сложно, потому что юридически тот (компания или человек), кто покупает автомобиль в Китае, волен делать с ним все что хочет. В Китае, я напомню, не так давно разрешили экспорт автомобилей, раньше он был под запретом. В любом случае китайские коллеги найдут какой-то выход и для экспорта новых машин. Я со стороны Китая таких новостей не слышал, а мы общаемся, естественно, и с брокерами, и с представителями таможни КНР, и с дилерами, и с автозаводами».

Через Китай в Россию поставляются и многие европейские бренды, которые официально ушли с российского рынка. Если КНР изменит правила экспорта, стоимость автомобилей для российских потребителей вырастет, считает основатель компании Terminal A Юрий Тен: «Вообще, феномен превращения новых автомобилей в б/у заключается в том, что абсолютное большинство экспортных компаний не могут экспортировать новые машины.

Из Кита везут BMW, Mercedes, Toyota, Volkswagen, очень редко заказывают Lexus и остальной премиум. Поставки суперпремиальных брендов пока слабые. Люди, которые привыкли ездить на Porsche, привезенных из Европы, с недоверием относятся к тем же брендам, произведенным в Китае. Новые меры направлены именно на то, чтобы закрыть лазейку. Какие будут применяться меры? Обязательное доказательство того, что это действительно поддержанный автомобиль, проверка пробега, состояния даже.

В конечном счете это скажется только на стоимости».

По итогам июня в Россию из-за рубежа ввезли более 65 тыс. легковых автомобилей, сообщает агентство «Автостат». Объем импорта новых машин составил чуть менее 40% от общего объема. Сегмент автомобилей с пробегом растет, начиная с февраля. По данным аналитиков, среди подержанных машин в лидерах марка Toyota, среди новых — Changan. В первый месяц лета почти половину всех авто с пробегом импортировали из Японии, четверть из Южной Кореи, на Китай пришлось только 14%.

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Юлия Савина