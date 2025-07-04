Китай тормозит автоэкспорт
КНР планирует ограничить продажи новых машин под видом подержанных
Китай может ограничить экспорт автомобилей. Это коснется новых машин, которые по документам значатся как подержанные. Такие транспортные средства поставляются в Россию и страны Центральной Азии и Ближнего Востока, выяснил Reuters. СМИ ссылаются на консультанта Китайской ассоциации автодилеров, по данным которого, из 436 тыс. подержанных легковых и коммерческих автомобилей 90% были с «нулевым пробегом». Министерство торговли Китая планирует ужесточить регулирование, сообщает carnewschina.com. Решение связано с ростом экспорта таких машин за рубеж.
Фото: Stringer / Reuters
В прошлом году рынок прибавил почти 60%. Какие меры будут приняты, не сообщается, однако китайские чиновники надеются повысить прозрачность этого сегмента рынка. Все машины, поставляемые в Россию из КНР не через официальных дилеров, оформляются как подержанные, говорит основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «Абсолютно все машины, кроме тех, которые продаются официальными дилерами, идут под видом поддержанных, они все экспортируются как автомобили с пробегом. Сначала компания-экспортер покупает у дилера авто в Китае, после этого продает за границу.
Законодательно это разграничить будет очень сложно, потому что юридически тот (компания или человек), кто покупает автомобиль в Китае, волен делать с ним все что хочет. В Китае, я напомню, не так давно разрешили экспорт автомобилей, раньше он был под запретом. В любом случае китайские коллеги найдут какой-то выход и для экспорта новых машин. Я со стороны Китая таких новостей не слышал, а мы общаемся, естественно, и с брокерами, и с представителями таможни КНР, и с дилерами, и с автозаводами».
Через Китай в Россию поставляются и многие европейские бренды, которые официально ушли с российского рынка. Если КНР изменит правила экспорта, стоимость автомобилей для российских потребителей вырастет, считает основатель компании Terminal A Юрий Тен: «Вообще, феномен превращения новых автомобилей в б/у заключается в том, что абсолютное большинство экспортных компаний не могут экспортировать новые машины.
Из Кита везут BMW, Mercedes, Toyota, Volkswagen, очень редко заказывают Lexus и остальной премиум. Поставки суперпремиальных брендов пока слабые. Люди, которые привыкли ездить на Porsche, привезенных из Европы, с недоверием относятся к тем же брендам, произведенным в Китае. Новые меры направлены именно на то, чтобы закрыть лазейку. Какие будут применяться меры? Обязательное доказательство того, что это действительно поддержанный автомобиль, проверка пробега, состояния даже.
В конечном счете это скажется только на стоимости».
По итогам июня в Россию из-за рубежа ввезли более 65 тыс. легковых автомобилей, сообщает агентство «Автостат». Объем импорта новых машин составил чуть менее 40% от общего объема. Сегмент автомобилей с пробегом растет, начиная с февраля. По данным аналитиков, среди подержанных машин в лидерах марка Toyota, среди новых — Changan. В первый месяц лета почти половину всех авто с пробегом импортировали из Японии, четверть из Южной Кореи, на Китай пришлось только 14%.
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