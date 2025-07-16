Силы ПВО за ночь сбили 8 БПЛА над тремя российскими регионами

В течение ночи средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма, сообщило Минобороны. По его данным, еще три БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, под одному — над Белгородской и Курской областями.

Власти регионов атаки пока не комментировали. Крым и Белгородская область также подверглись атаке дронов вчера, обошлось без пострадавших. В Курской области в результате вчерашней атаки БПЛА на автомобиль получили ранения два человека. За предыдущую ночь средства ПВО сбили над регионами России 55 БПЛА.