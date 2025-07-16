В Черногорске 12 человек выдвинуты кандидатами в мэры

Территориальная избирательная комиссия Черногорска завершила прием заявлений от желающих участвовать в очередных выборах мэра. На кресло главы второго по численности населения города Республики Хакасия, которое в сентябре оставит Василий Белоногов, претендуют 12 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Восемь кандидатов выдвинуты политическими партиями. В их числе Светлана Булатова («Коммунисты России»), Елена Гопина (КПРФ), Денис Какаев (Партия за справедливость!), Марина Лангольф (ЛДПР), Алексей Рузайкин («Новые люди»), Владимир Смышляев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Вячеслав Финогенов («Единая Россия») и Алексей Хабаров («Родина»).

Еще четыре кандидата выдвинул себя сами. За пост градоначальника намерены бороться Дмитрий Бородин, Владимир Палкевич, Руслан Попович и Елена Савицкая.

Сразу шесть кандидатов являются депутатами черногорского горсовета: Дмитрий Бородин, Светлана Булатова, Руслан Попович, Алексей Рузайкин, Вячеслав Финогенов и Владимир Смышляев. Марина Лангольф — депутат Сапоговского сельсовета. Только двое из кандидатов принимали участие в предыдущих выборах мэра Черногорска в 2020 году. Господин Финогенов тогда занял третье место из восьми, господин Смышляев — шестое.

Валерий Лавский