В бывшем здании интерната в Кузбассе изъяли более 32 кг марихуаны
В Кузбассе правоохранители изъяли более 32 кг расфасованной марихуаны и около 1,8 тыс. кустов конопли в здании бывшей школы-интерната, расположенной в поселке Ленинградском. Объект приобрел один из злоумышленников, житель Красноярского края, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным полиции, красноярец вместе с уроженцем среднеазиатской республики оснастил помещение системами обогрева, полива и вентиляции. Фигуранты дела планировали сбывать наркотики на территории Сибирского федерального округа.
В отношении задержанных возбужденно уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ).