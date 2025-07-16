В бывшем здании интерната в Кузбассе изъяли более 32 кг марихуаны

В Кузбассе правоохранители изъяли более 32 кг расфасованной марихуаны и около 1,8 тыс. кустов конопли в здании бывшей школы-интерната, расположенной в поселке Ленинградском. Объект приобрел один из злоумышленников, житель Красноярского края, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным полиции, красноярец вместе с уроженцем среднеазиатской республики оснастил помещение системами обогрева, полива и вентиляции. Фигуранты дела планировали сбывать наркотики на территории Сибирского федерального округа.

В отношении задержанных возбужденно уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ).

Александра Стрелкова