Трамп: США будут бороться с Китаем в сфере ИИ очень дружелюбно

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай будут бороться за лидерство в области развития искусственного интеллекта. Он сообщил об этом на выступлении в Пенсильвании на энергетическом саммите. По его словам, Соединенные Штаты удерживают статус «мировой сверхдержавы» в сфере ИИ, и опережают Китай.

«Китай и другие страны стремятся догнать Америку в области искусственного интеллекта, и мы не позволим им этого сделать. У нас есть отличные чипы, у нас есть все самое лучшее. И мы будем бороться с ними очень дружелюбно»,— сказал президент США (цитата по Fox 29 Philadelphia).

В январе, комментируя релиз новой версии китайской нейросети DeepSeek Дональд Трамп заявил, что достижения Китая в области ИИ должны мотивировать американских разработчиков к созданию более совершенных моделей.